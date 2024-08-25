وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة للدعم النفسى ضمن مبادرة حياة جديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة للتعريف بدور وحدات حماية الطفل بالمحافظة، وكيفية التواصل مع خط نجدة الطفل، وبناءاً عليه تم عقد ندوة ضمن مبادرة "حياة جديدة"، بالتعاون مع مركز الصفوة للتدخل المبكر لتقديم الدعم النفسي للأطفال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بخط نجدة الطفل.

كما تم تنظيم ندوة تحت شعار "إحنا معاك" لتقديم الدعم النفسى للأسر وتقديم الاستشارات الأسرية من قبل اخصائيين نفسيين حيث تم على هامش الندوة جلسات استشارات أسرية وتم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع لعمل الندوات التوعوية للأسر، وتقديم جلسات " دعم نفسى - تعديل سلوك - استشارات اسريه" مجانا من قبل الاخصائيين النفسيين المتطوعين.

أقيمت تلك الأنشطة والندوات التوعوية تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية ، وتعليمات اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، وتحت إشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وبمشاركة رشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالأقصر، والتنسيق مع مكتبة مصر العامة، وذلك في إطار أنشطة وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر.

فيما عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، إجتماعاً مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم مدير الوحدة بالديوان العام، بحضور كلا من وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والعمل والصحة، وممثل عن الشباب والرياضة وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ورشا شعبان مسئول الوحدة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة سير العمل بالوحدات المختلفة بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز والمدن، ومناقشة تنفيذ السياسة العامة بهذا الملف في محافظة الأقصر، وسُبل تذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة للأطفال، كما تم استعراض جهود الوحدة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال شهر سبتمبر المقبل.



ندوة للدعم النفسى للأطفال ضمن مبادرة حياة جديدة



فعاليات ندوة للدعم النفسى للأطفال ضمن مبادرة حياة جديدة بالأقصر