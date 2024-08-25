هل ينتقل جدرى القرود عن طريق الطعام؟

كتبت مروة محمود الياس

جدرى القرود ذلك المرض الذى ينتقل من الحيوان للإنسان وهو عبارة عن عدوى فيروسية، له الكثير من الأعراض والعلامات التي تظهر على الجسم والجلد، منها مناطق الفم وما حولها كذلك فى المنطقة الشرجية كذلك، كما يمكن أيضًا الإصابة في القدم والوجه واليدين أيضًا، وهو ما أكده تقرير نشر في موقع ميديكال نيوز الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن أعراض هذا المرض الفيروسى عندما ينتقل إلى الإنسان يمكن أن تصل حد المضاعفات مثل اضطرابات في الرؤية والبصر، فضلاً عن مشكلات في العينين، ومشكلات حادة في الجهاز الهضمى والأمعاء، واضطرابات في الجهاز العصبى كذلك.

وتابع التقرير مؤكدًا على احتمالية انتقال العدوى أيضًا عبر الطعام ومشاركته مع شخص مريض، أو أن يكون الطعام ملوثًا بجدرى القرود بالفعل، ولكن ذلك يحدث اعتمادًا على أن يكون الطعام غير مطهى جيدًا أو على الأرجح يكون نيئا بالفعل، وينتقل جدرى القرود بالفعل من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب أو حيوان مصاب كذلك، كما يمكن أن ينتقل عبر الفم كذلك.

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بتنظيف الأوانى الخاصة بطهى الطعام جيدًا، والحفاظ على الإجراءات الإحترازية للنظافة الشخصية وغسيل الأيدى والإجراءات النظافة بشكل عام، ويجب تطهير الأوانى عل درجات حرارىة مياه عالية تطهيرا جيدا، ولذلك فإن احتمالية الإصابة بفيروس جدرى القرود عبر الطعام له إحتمالية عالية بالفعل.