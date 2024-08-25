منظمة التحرير الفلسطينية: الولايات المتحدة لم تتخذ موقفًا حاسمًا بشأن وقف الحرب على غزة

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قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، إن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تتخذ موقفا حاسمًا بشأن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة.



وأضاف الغول -فى تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل وتمدها بكل مقومات البقاء وتتبنى الرواية الإسرائيلية، حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامن نتنياهو استباح المنابر الدولية ولم يهتم بالأحكام والتدابير التى أصدرتها محكمة العدل الدولية وليس لديه أى استعداد لسماع آراء أخرى.



وشدد على أن حكومة نتنياهو ترفض إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولى خاصة الأوروبى بالدولة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تقوم بإطلاق يد الاستيطان الاستعمارى وتسليحهم لممارسة القتل ضد الشعب الفلسطينى وتصفية القضية الفلسطينية.