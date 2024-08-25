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مصر تدين الهجوم الإرهابى فى شمال بوركينا فاسو

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:52 م
مصر تدين الهجوم الإرهابى فى شمال بوركينا فاسو وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذي استهدف بلدة في شمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الضحايا من الجنود والمدنيين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة بوركينا فاسو ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى الغادر، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

هذا، وأكدت جمهورية مصر العربية على وقوفها بجانب بوركينا فاسو وتضامنها الكامل ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.







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