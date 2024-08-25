مصر تحصد لقب بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بـ 6 ميداليات

محمد صبحى

وزير التعليم العالي يعد بتكريم الأبطال ضمن فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية



نجحت بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فى رفع رصيد ميدالياتها في بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث التى أقيمت فى كاوناس بليتوانيا إلى 6 ميداليات، بعدما حصد مصطفى عمرو وزينة مصطفى ذهبية بطولة الفرق ريلاى قبل ختام البطولة.

وتوج منتخب مصر للجامعات بلقب البطولة بعد حصوله على المركز الأول برصيد 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، فى حين جاء منتخب بولندا للجامعات فى المركز الثانى بذهبية واحدة وفضيتين، كما حصل منتخب ليتوانيا للجامعات على المركز الثالث بحصده ميدالية فضية واحدة.

واكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات أن ما حققته البعثة المصرية فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث يعد انجازا كبيرا تفخر به مصر بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، ووعد باقامة حفل تكريم كبير للطلاب الأبطال الذين حصدوا الميداليات ولكل افراد البعثة، على أن يتوافق هذا الحفل مع احتفالات اليوم العالمى للرياضة الجامعية يوم 20 سبتمبر المقبل.

كما طالب وزير التعليم العالى والبحث العلمى كل طلاب الجامعات بالاهتمام بممارسة الرياضة والمشاركة فى المنافسات الرياضية التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والاقتداء بما حققه زملاءهم الأبطال فى ليتوانيا.

وأعرب الدكتور مصطفى بيومى مساعد الوزير ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن سعادته بالمستوى الرائع الذى ظهرت به البعثة المصرية فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث، مشيداً بالنتائج التى حققها منتخب الجامعات، موضحاً أن صدارة مصر لهذه البطولة تأتى كأول ثمار التطوير فى ادارة منظومة الرياضة الجامعية من خلال الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأشار بيومى إلى أن النتائج التى حققها أبناء الجامعات المصرية فى ليتوانيا جاءت نتيجة التعاون الوثيق بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والاتحاد المصرى للخماسى الحديث، موجهاً الشكر إلى شريف العريان رئيس الاتحاد على المجهود الذى بذله للمساهمة فى تجهيز البعثة المصرية قبل المشاركة فى بطولة العالم للجامعات.

يذكر أن البعثة المصرية التى شاركت فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث كانت برئاسة للواء عمرو علام امين صندوق الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وقد تكونت البعثة من الطالبتان زينه مصطفى من جامعة مصر المعلوماتية وسالى احمد من جامعة عين شمس، و3 طلاب هم مصطفى عمرو من الجامعة الكندية ومعتز وائل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومحمد الجندى شقيق البطل الاوليمبى احمد الجندى صاحب ذهبية اوليمبياد باريس من جامعة مصر المعلوماتية، كما تكون الجهاز الفنى من الكابتن احمد يحيى مدرب الفريق، والكابتن وائل حسنى إدارى البعثة.

جدير بالذكر أن هناك 17 اتحادا جامعيا تمثل 17 دولة من كل أنحاء العالم شاركوا فى البطولة التى أقيمت خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أغسطس بمدينة كاوناس الليتوانية.