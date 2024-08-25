مستشفى برج العرب تنجح فى إجراء عملية خطيرة بالرئة لمريض.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى التابع لوزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، نجاح عملية خطيرة بالرئة لمريض يبلغ من العمر 30 عام يعانى من خراج بالرئة والغشاء البلورى وناصور متعدد الفتحات فى الرئة، وذلك بعد اصابته بالتهاب رئوى نتيجة حادثة غرق تعرض لها من عدة أسابيع.

وتم تجهيز المريض وخضوعه لعملية جراحية معقدة فى تخصص جراحة الصدر ،حيث تم استئصال خراج بالصدر وتفريغ تجمعات صديدة بالغشاء البلورى وتقشير الغشاء البلورى واستئصال ناصور متعدد الفتحات بين الشعب الهوائيه والغشاء البلورى.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، وتفعيلاً لمبدأ تكامل الخدمات بين المستشفيات للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة ولتحقيق الاستفادة القصوى وبالأخص فى التخصصات الجراحيه النادرة.

واستغرق اجراء العملية 5 ساعات متواصلة و خرج بعدها المريض الى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى تمهيدا لإجراء جراحة فى مرحله ثانيه بعد عدة ايام بعد استقرار حالته حيث ان الرئة كانت فى حاله يرثى لها.

