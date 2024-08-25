مدينة أرمنت تزيل تعديات على مساحة 1400 متر بقريتى الرياينة والرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد، أعلن على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 1400 متر بقريتى الرياينة والرزيقات، وتنوعت الحالات بين قواعد ورقاب أعمدة خرسانية، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، ومعدات الوحدة المحلية للمركز ،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إنه شارك فى الإزالة رؤساء القرى ومدير وموظفى المتابعة، ومدير الحملة ومشرف التنظيم ومشرف الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي، فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



مدينة أرمنت تنفذ حالات تعدي على مساحة 1400 متر



حالات تعدي على مساحة 1400 متر بقريتى الرياينة والرزيقات