محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، في لقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة التي تجمع بين الجانبين المصري والفلسطيني.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين، حيث أكد المحافظ على متانة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مشيراً إلى دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مر العقود، والتزام مصر بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

من جانبه، أعرب السفير دياب اللوح عن شكره وتقديره لمصر، وللقيادة السياسية المصرية على الدعم المستمر لفلسطين، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد اللوح على أهمية التعاون المستمر بين البلدين، خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية.

كما أشار اللواء خالد مجاور خلال اللقاء إلى استمرار جهود محافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية التي ترد إلى قطاع غزة.

وأكد أن شمال سيناء ستكون دائماً على استعداد لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان تقديم المساعدات بشكل سلس ومناسب.