محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى.. تفاصيل

دمياط معتز الشربيني

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024\2025.

تضمن التنسيق بالمرحلة الرابعة تحديد القبول بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين بمجموع 185 درجة، ومدرسة مها الفار الإلكترونية بالبصارطة بمجموع 160 درجة، ومدرسة كفر سعد الصناعية بنين بمجموع 160 درجة، ومدرسة على السيد داود الفنية بنات بمجموع 190 درجة، ومدرستى فارسكور الصناعية ورأس البر البحرية بمجموع 170 درجة، ومدرسة الرحامنة الصناعية بنين بمجموع 140درجة ومدرسة الدكتور رفعت المحجوب الصناعية بمجموع 150درجة، وكذلك مدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة بمجموع 150 درجة، ومدرسة الحرية التجارية للبنات بمجموع 150درجة، وأيضًا مدرسة الشهيد ماهر المليجى التجارية المشتركة وكفر البطيخ التجارية المشتركة وكفر الغاب التجارية المشتركة بمجموع 150درجة، ومدرسة رأس البر الفندقية مزدوج بمجموع 175درجة، ومدرسة دمياط الزراعية المشتركة بمجموع 150درجة ومدرسة فارسكور الزراعية المشتركة بمجموع 150 درجة.

كما تم تحديد القبول بفصول الخدمات للتعليم التجارى بمجموع 140درجة وفصول الخدمات للتعليم الزراعى بمجموع 140درجة، وفصول الخدمات للتعليم الصناعى بمجموع 145 درجة ماعدا فصول خدمات مدرسة شطا الفنية المتقدمة 140 درجة، وفصول الخدمات بمدرسة رأس البر البحرية بمجموع 140درجة لطلاب مدارس عزبة البرج فقط، فصول ملحقة بدمياط الصناعية بنات " مدرسة كفر حميدو" 180 درجة لطلاب مدارس عزبة البرج فقط.