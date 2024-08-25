محافظ جنوب سيناء يلتقى فريقا من الشبكة الوطنية للطوارئ لبحث دعم التحول الرقمى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، فريق عمل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.

وناقش اللقاء سبل دعم التحول الرقمي في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مدينة شرم الشيخ، حيث تركز اللقاء على دعم الأنظمة الإلكترونية في مجلس مدينة شرم الشيخ لكونه مبنى ذكي صديق للبيئة، وكذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والسياح في المحافظة.

وخلال اللقاء تم عرض منظومة لإدارة الحملة الميكانيكية ومنظومة لإدارة المخازن تعمل بشكل الكتروني بدعم من الذكاء الاصطناعي وذلك لتحسين كفاءة العمل في مختلف الإدارات وتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء.

وأثنى المحافظ على هذه المنظومات، مؤكدا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة وضرورة تعميمها على جميع الإدارات في المحافظة.

وأشاد المحافظ بكفاءة فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاز هذه المنظومات.

وأشار المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التنسيق إلى زيارة مركز البيانات الحكومي (p1) مؤكدا على نتائج تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين محافظة جنوب سيناء والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومناقشة سبل الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعى.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.