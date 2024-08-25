محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة الإشغالات ويوجه بتكثيف الحملات بالأحياء.. صور

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية التفقدية، للوقوف ميدانياً على مستوى العمل في ملف الإشغالات والتعديات، متفقداً عددا من المناطق بحي الضواحى، رافقه خلالها سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، على مواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات والمخالفات داخل حي الضواحي، والذي يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية ، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ، وتحقيق السيولة في حركة المواطنين والسيارات ، ومنع التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمساحات المخصصة، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة .

كما وجه محافظ بورسعيد ، بمواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين .

والتقى اللواء محب حبشي عددا من الاهالي، واستمع لمطالب المواطنين، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم للأهالي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتحقيق الانضباط في الشوارع بأحياء بورسعيد .



المحافظ يقود حملةة



جانب من الحملة بقيادة المحافظ