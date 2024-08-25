محافظ المنيا يتابع مراحل ترشيح وتنقية المياه بمحطة كدوان

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، محطة مياه كدوان بمدينة المنيا للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة التي أُنشئت عام 1993 وتم رفع طاقتها لتصل إلى 600 لتر/ثانية على مرحلتين، حيث تابع مراحل ترشيح وتنقية المياه للاطمئنان على مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة وصلاحيتها للاستهلاك تحقيقاً لجودة مياه الشرب، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات لتحسين خدمات المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى جميع المناطق.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول عمل المحطة الحاصلة على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية، حيث تخدم المحطة كثافة سكانية مرتفعة تشمل أحياء مدينة المنيا (وسط – جنوب – غرب - شمال ) وتمر المياه علي أكثر من 22 اختبار يومياً واسبوعياً ، كما تمر على مجموعة من مراحل التنقية بداية من خلط المياه العكرة بالمواد المروبة وكذلك المواد المطهرة للتخلص من العوالق والخامات الموجودة بالمياه، يلى ذلك عملية التسويق والترشيح النهائي بواسطة الفلاتر ثم الضخ على الشبكة، ويتم ذلك تحت رقابة المعمل الموجود بالمحطة مع أخذ عينات من المياه للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية ومدى صلاحيتها للاستهلاك وضمان جودة المياه.

وخلال جولته، أشرف اللواء "كدواني" على فحص عينات المياه التي تُجرى على مرحلتين تحت إشراف نخبة من الكيميائيين، وتبين بعد الفحص صلاحية المياه للشرب ومطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية، بما يؤكد جودة المياه المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المعمل الخاص بالمحطة مسئول عن 14 شبكة وعينة علي مستوي المدينة، و يتم أخذ عينات وضبط الجرعات داخل المعمل، فضلاً عن أخذ عينات تأكيدية من المآخذ من أطراف الشبكة للتأكد من سلامة وصلاحية المياه.

أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في مجال البنية التحتية خاصة في قطاع مياه الشرب حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة انتظام سير العمل والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة بجميع المحطات.

وناشد المحافظ المواطنين في حال وجود أي شكاوي بشأن جودة وصلاحية المياه الاتصال علي الخط الساخن رقم 125 التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث توفر الشركة سيارات مخصصة ومجهزة لأخذ عينات من المنطقة محل الشكوى لإجراء الفحوصات اللازمة والتحقق منها.

رافق المحافظ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المهندس رجب السعيد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا.