محافظ الفيوم يبحث الاستعداد لتنظيم مهرجان رياضي لطلاب الجامعات المصرية

الفيوم رباب الجالي

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنظيم مهرجان رياضي ترفيهي، "الرياضات المائية، وماراثون للجري، والمشي، والسفاري، وسباق الدراجات، والفروسية"، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية، على ضفاف بحيرة قارون، وواديي الريان والحيتان، مع بداية العام الدراسي القادم 2024/2025، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة فى الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، في إطار حرص المحافظة على استغلال الأماكن السياحية المتميزة والترويج لها، ودعم شباب الجامعات وحثهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، والدكتور محمد فهمى بقسم الاختبارات والمقاييس وعلم النفس الرياضي بالكلية.

وتناول اللقاء، مناقشة آليات وضع رؤية مشتركة بين محافظة الفيوم، ووزارة التعليم العالي، لتنظيم مهرجان رياضي، من خلال التشبيك والرؤية التكاملية، بمشاركة الجامعات المصرية "الحكومية، والأهلية، والخاصة"، في إطار الترويج للمناطق السياحية والترفيهية على أرض الفيوم، بما يسهم في الجذب السياحي للمحافظة وقياس قدرتها لاستقبال الوفود السياحية الكبيرة، مع العمل على تكثيف ملتقيات التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية، بما يسهم في نقل الخبرات، وبناء قدرات الطلاب رياضياً وثقافياً.