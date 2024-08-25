محافظ السويس يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة ..تفاصيل

السويس -صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بمكتبه اليوم، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية إقامة مكتبة عامة بالسويس تخدم الطلبة وأهالي السويس وتضم المكتبة كتبا لكبار الكتاب والأدباء وكتب الأطفال، وكذلك نادي تكنولوجي وقاعات لأنشطة الأطفال وقاعات للتدريب وورش عمل للكبار ومسرح وقاعة عرض.

كما سيتم توفيرمكتبة متنقلة تتجول في إحياء المحافظة، وتم اقتراح عدة أماكن بنطاق الأحياء لإقامة المكتبة، وتم التأكيد على تقديم كافة التسهيلات لإقامة هذا الصرح العملاق الذي سيصبح منارة ثقافية وتعليمية وفكرية على أرض محافظة السويس.