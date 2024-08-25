محافظ الأقصر يتفقد المخابز وفروع الشركة المصرية لمتابعة توفير السلع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، عدد من مخابز الخبز البلدي المدعم بمناطق حي جنوب وحي وسط وحي شرق بمدينة الأقصر، للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة، وشملت جولة تفقد المخبز الآلي الكائن بمنطقة شرق السكة الحديد والتابع لشركة مطاحن مصر العليا وتبلغ مساحته 400م2 وطاقته الانتاجية 1,2 طن / يوم بما يعادل 17400 رغيف / يوم.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء المواطنين حول جودة الخبز المقدم، والتأكد من تقديم الخدمة لهم بالشكل اللائق والذين أبدوا رضاهم عن الخبز المنتج وجهود الدولة المبذولة، حيث أكد محافظ الأقصر على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية وأعمال الرقابة على المخابز للتأكد من الالتزام بالوزن والجودة والمواصفات الفنية والتزام المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

كما تفقد المحافظ فرعين للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي شارع المدينة المنورة ومصطفى كامل بمدينة الأقصر، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأنواعها المختلفة وجودة المنتجات ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما تفقد المحافظ مخزن الشركة المصرية بشارع المدينة المنورة للاطمئنان على مخزون السلع التموينية، كما تم تفقد أحد السلاسل التجارية الخاصة الشهيرة وتفقد أحد فروع مشروع جمعيتي وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكافة المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر، على أهمية توفير جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين مع ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية إلى جانب التأكد من صلاحية السلع المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ مركز خدمة المواطنين المطور التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة وسط المدينة، والذي يُقدم الخدمات التموينية المتنوعة للمواطنين، بما في ذلك استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقات التموينية، وإجراءات الفصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات التموينية الأخرى بشكل سريع وفعّال ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة وبما يتوازى مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.

كما قام محافظ الأقصر، بجولة داخل مطحن الاتحاد بالأقصر التابع لشركة مطاحن مصر العليا بطاقة 150 طن دقيق يوميا، لمتابعة سير العمل به والتأكد من جودة الدقيق المنتج، حيث تفقد المحافظ أقسام المطحن المختلفة والتي تشمل الاستقبال والغسيل وطحن الأقماح وإنتاج الدقيق والتعبئة، واطمأن المحافظ على توافر الأرصدة من القمح والدقيق وعمليات صرف الدقيق اليومية للمخابز ومستودعات الدقيق، حيث رافق المحافظ خلال الجولة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.



محافظ الأقصر يتفقد المخابز البلدية لمتابعة توافر الخبز



جولة محافظ الأقصر على فروع الشركة المصرية



جولة المحافظ لمتابعة توافر الدقيق المدعم للمواطنين



المحافظ يتفقد العمل فى مطحن الأقصر



متابعة فحص وتحصين الماشية فى أسواق الأقصر



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