محافظة كفر الشيخ تناشد الفئات المستهدفة سرعة تسجيل مشروعهم الأخضر الذكي

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناشدت محافظة كفر الشيخ، الفئات المستهدفة بالمحافظة، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تسجيل كل منهم مشروعه الأخضر الذكي، مؤكدة فى بيانها أنه متبقى من الزمن 6 أيام على غلق باب التقدم بمشروعك فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه على من يريد التسجيل والاطلاع على شروط الترشح والفئات المختلفة يكون من خلال الرابط www.sgg.eg.

يذكر أن ديوان محافظة كفر الشيخ، شهدت عقد ندوة، تم توضيح خلالها الهدف من المبادرة والفئات ال6 للمبادرة، وشروط وآليات المشاركة والتى تأتى من ضمنها أن يكون المشروع المرشح من داخل المحافظة نفسها، وأهمية الالتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم استبعاده، كما تم استعراض خطوات التقديم على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، ويتم التقييم وفقا لعدة معايير هى المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.

وتم خلال الندوة الإشارة إلى مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعى وتقنية إنترنت الأشياء، وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجى خلال مراحل الإنتاج.

وتم خلال الندوة فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين فى الندوة حول آلية المشاركة فى المبادرة والشروط المطلوب توافرها فى المشروعات المتقدمة، للتقدم بالمشروعات فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة www.sgg.eg. التقديم متاح حتى آخر أغسطس 2024.