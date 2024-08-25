لجنة الطوارئ الوزارية اللبنانية تجتمع لبحث تطورات الأحداث الأخيرة

كتب محمد عبد العظيم

دعا نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع في العاشرة والنصف من صباح اليوم لبحث تطورات الأحداث الأخيرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال جيش الاحتلال، إن نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف منصات الإطلاق التابعة لحزب الله التي تطلق النار بشكل فوري باتجاه شمال ووسط إسرائيل.

أعلن حزب الله اللبناني، انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم على إسرائيل بنجاح كامل.

وقال حزب الله في بيان جديد له إنه أطلق في المرحلة الأولى من الهجوم أكثر من 320 صاروخا باتجاه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: "أولاً، بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.".