كتائب القسام: كل الجبهات ستظل مشتعلة في وجه العدو الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

في أول تعليق للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على القصف الذي شنه حزب الله اليوم على إسرائيل قال: "نبارك عملية الرد الأولي للأخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر.. ونقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال".

وقال في بيان: عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى.. فلا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة".

وأكد أبو عبيدة أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على أهلنا وشعبنا".

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه تم استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شمال إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.