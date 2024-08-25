قصة ملك طفلة دمياط فاقدة البصر.. لخصت 50 كتابا وفازت في تحدي القراءة.. صور

دمياط - هيثم مراد

فتاة من ذوى الهمم لم تكمل عامها الثالث عشر، تمكنت من اجتياز تحدى القراءة بعد أن قامت بقراءة وتلخيص 50 كتابا متنوعا ما بين العلوم والأدب والفلسفة وعلم النفس، لتصبح "ملك السويسي" نموذجا إيجابيا جديدا يضاف إلى إنجازات أبناء دمياط من ذوى الهمم.

التقى اليوم السابع بالطفلة ملك السويسى صاحبة الـ 12 عاما ابنة محافظة دمياط والتى بدأت حديثها قائلة: "فقدت البصر لكن إرادتى صنعت لى المستحيل، دخلت تحدى القراءة وهدفى تحقيق الفوز".

وتابعت: " تمكنت من قراءة 50 كتابا على مرحلتين قمت أيضا بتلخيصها، استغرق هذا جهدا كبيرا لكنى كنت أسعى وراء طموحى من أجل الفوز".

وأضافت: " طريقة برايل أسهمت كثيرا فى تغير كل شىء بالنسبة لى تعلمتها فى وقت قصير لكنى أشعر الآن بفارق كبير جدا، الآن يمكننى قراءة الأشياء بشكل أسهل وأسرع، أيضا يمكننى الكتابة فى وقت أقل".

وقالت والدة طفلة دمياط: "ذوى الهمم يعيشون فترة من أهم فتراتهم، دعم الدولة واهتمامها بهم أعاد اكتشاف ابنائنا من ذوى الهمم مجددا، أنا سعيدة بهذا وأسعى دوما من أجل تقديم ابنتى كأحد النماذج الإيجابية".

وتابعت: " لابد أن نقدم الدعم لأبنائنا هذا الأمر مهم جدا من أجل خلق أبطال قادرون باختلاف فى كافة المجالات، كنت أتوقع أن تحقق ابنتى جائزة تحدى القراءة بعد أن قامت بفعل كل شىء من أجل الفوز وقد كان".

عادت طفلة دمياط للى الحديث مجددا لتختتم حديثها قائلة: "الإرادة القوية تصنع المعجزات، علينا فقط الايمان بقدراتنا، قادرون باختلاف أعادت الحياة لذوى الهمم من جديد هى فرصة جيدة أمامنا من أجل صنع مجدنا الخاص".



طفلة دمياط الفائزة بشرع تحدي القراءة



الطفلة ملك السويسي