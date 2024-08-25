ضبط 4 أطنان دواجن منتهية الصلاحية بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 4 طن و 120كجم دواجن منتهية الصلاحية، خلال الحملات التفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم،بالإشتراك مع الجهات المعنية" شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة وضبط 4 طن و 120 كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.