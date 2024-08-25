اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 20 طن أرز داخل عبوات أعلاف بحملة رقابية بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:59 ص
ضبط 20 طن أرز داخل عبوات أعلاف بحملة رقابية بالشرقية أرز معبأ
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبط 20 طن أرز أبيض معبأ في عبوات أعلاف وغير مدون علية اي بيانات داخل مضرب أرز بمركز كفر صقر، في إطار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية والتوجيهات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا للتعليمات قامت حملة إدارة تموين كفر صقر برئاسة  عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة.

وتم تحرير محضر ضد مدير مضرب للأرز بكفر صقر لحيازتة أرز أبيض معبأ في عبوات أعلاف وغير مدون عليها أي بيانات ولا تاريخ انتاج أو صلاحية وتم التحفظ على كمية قدرها 20 طن أرز أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية برقم محضر 9924 جنح كفر صقر لسنة 2024 .
 







الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

اخبار الشرقية

كفر صقر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة