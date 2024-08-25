ضبط 20 طن أرز داخل عبوات أعلاف بحملة رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط 20 طن أرز أبيض معبأ في عبوات أعلاف وغير مدون علية اي بيانات داخل مضرب أرز بمركز كفر صقر، في إطار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية والتوجيهات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا للتعليمات قامت حملة إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة.

وتم تحرير محضر ضد مدير مضرب للأرز بكفر صقر لحيازتة أرز أبيض معبأ في عبوات أعلاف وغير مدون عليها أي بيانات ولا تاريخ انتاج أو صلاحية وتم التحفظ على كمية قدرها 20 طن أرز أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية برقم محضر 9924 جنح كفر صقر لسنة 2024 .

