شباب فوة بكر الشيخ تنظم معرضاً تسويقياً لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة شباب فوه بمحافظة كفر الشيخ معرضاً تسويقياً لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية بمركز شباب قبريط، ضمن مساهمة وزارة الشباب والرياضة فى خفض معدلات البطالة وتبنى آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر ضمن برامج الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فتح مراكز الشباب لإقامة معارض أصحاب الحرف التراثية واليدوية بهدف مساعدة الشباب والفتيات لتسويق منتجاتهم على غرار معرض تراثنا و ديارنا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن خطة الدولة المصرية المعنية بدعم المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة.

أقيم المعرض بشباب قبريط، بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ شريف السواق، مدير إدارة نظم المعلومات بالمديرية، السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، المعرض تنفيذ فريق مركز شباب قبريط.