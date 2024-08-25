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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف 5 بلدات في جنوب لبنان

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:22 ص
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف 5 بلدات في جنوب لبنان هجوم
أحمد علوى

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كشفت وسائل إعلام لبنانية بأن سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة استهدفت مناطق أحراش في بلدات كونين وبيت ياحون وحداثا ورشاف والطيرين في الجنوب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.


ومن جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد استعدادات من حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف باتجاه إسرائيل وقام بإزالة التهديد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه نفذ حتى الآن 40 هجوما وحذر المواطنين اللبنانيين المتواجدين في جنوب لبنان.

وطلب جيش الاحتلال من سكان جنوب لبنان القريبين من عمليات حزب الله المغادرة فورا.

كما طالب جيش الاحتلال سكان مستوطنات شمال إسرائيل بالتوجة فورا إلى الملاجئ لقرب تلك المناطق من العمليات في جنوب لبنان.

 







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