سكرتير محافظة سوهاج يوجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، اليوم، اجتماعا بحضور المهندس عابدين زكي وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمرانى، وعمر ممدوح مسئول المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للتصالح؛ لبحث سبل سرعة انجاز الملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع الإدارات الزراعية، والتنسيق بشأن وجود مندوب من الإدارات الزراعية بكل مركز تكنولوجي بجميع مراكز المحافظة، لسرعة إنجاز الأعمال.

يأتى ذلك في إطار رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل في انجاز ملف التصالح.