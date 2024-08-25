اليوم السابع
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زعيم حزب الله: الهدف الأساسي لعملية اليوم كانت قاعدة جليلوت الإسرائيلية

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:21 م
زعيم حزب الله: الهدف الأساسي لعملية اليوم كانت قاعدة جليلوت الإسرائيلية حسن نصر الله
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه "تقرر أن نقوم بعمليتنا بشكل منفرد لأسباب وحكم ستظهر مع الوقت وأن يقرر كل طرف في المحور متى وكيف يرد"، مؤكدا أن الهدف الأساسي للقصف من قبل الحزب اليوم على إسرائيل كانت قاعدة جليلوت.

وأوضح أن قاعدة جليلوت تبعد عن حدود لبنان 110 كلم وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب 1500 متر.

وأضاف خلال كلمة له اليوم الأحد، أن "قاعدة جليلوت للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200".

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شماي إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.







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