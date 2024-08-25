رفع 300 حالة إشغال وتحرير 12 محضراً خلال حملات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لليوم الثانى على التوالى، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المسائية المكبرة داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية بالسوق للتعامل الفورى مع أى إشغالات والقيام برفعها أولاً بأول لتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة.

وفى هذا السياق، أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، أن كافة العاملين بالوحدة المحلية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والفنيين يقومون بالعمل على قدم وساق لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن رفع الإشغالات من السوق السياحى ، وتكثيف أعمال النظافة به باعتباره واجهة سياحية هامة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ هذه الجهود أيضاً بكافة المناطق والأحياء السكنية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة أسوان، أن جهود الحملة بالسوق السياحى أسفرت عن ضبط ورفع 300 حالة إشغال، وتحرير 12 محضر ، فضلاً عن مصادرة كافة المضبوطات وسط مشاركة للواء ياسر عبد الشافى المشرف على المشروعات، وأيضاً أجهزة شرطة المرافق ، وسيتم مواصلة هذه الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة في الفترة الصباحية والمسائية للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة.