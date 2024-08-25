رئيس حكومة تصريف الأعمال: نجرى سلسلة اتصالات لوقف التصعيد على الجنوب اللبنانى

كتب محمد عبد العظيم

قال نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: نجري سلسلة من الاتصالات لوقف التصعيد على الجنوب اللبناني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولا وتطبيق القرار 1701.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، بغية إجهاض استعدادات حزب الله اللبناني لشن هجمات واسعة على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته الحربية، بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، هاجمت أهدافًا لحزب الله، كانت تشكل تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قرر رئيس بلدية حيفا، صباح اليوم، فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة، على خلفية تقييم أمني، إثر الأحداث التي وقعت صباح اليوم على الحدود مع لبنان.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة.