رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع مسئول أممى آخر المستجدات فى غزة

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأحد مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند آخر المستجدات والتنسيق المشترك لتعزيز الجهود الإغاثية في قطاع غزة.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - الجهود المبذولة من أجل وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في القطاع، واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.



كما تطرق الجانبان إلى تدخلات الحكومة الإغاثية القائمة في غزة، وخطط توسعة عمليات الإغاثة العاجلة فور وقف العدوان على القطاع، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية وبرنامج إعادة الإعمار الشامل.