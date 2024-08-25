اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 08:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

داخلية الكويت: ضبط شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المخدرات من إحدى الدول

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:59 م
داخلية الكويت: ضبط شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المخدرات من إحدى الدول شرطه الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة إجرامية دولية تضم (5) متهمين تقوم بتهريب المخدرات إلى الكويت وبحوزتهم (60) كيلوجراما من مادتي الماريجوانا والحشيش وتقدر قيمة المضبوطات بـ 750 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار تقريبا.

وقالت الداخلية الكويتية -في بيان لها اليوم الأحد- إن إدارة المكافحة الدولية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وقد استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وتم ضبط كمية كبيرة من مادتي الماريجوانا والحشيش المخدرة بلغ وزنها (60) كيلوجراما، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.







الكويت

داخلية الكويت

المخدرات

المخدرات في الكويت

شبكة إجرامية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة