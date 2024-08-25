داخلية الكويت: ضبط شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المخدرات من إحدى الدول

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة إجرامية دولية تضم (5) متهمين تقوم بتهريب المخدرات إلى الكويت وبحوزتهم (60) كيلوجراما من مادتي الماريجوانا والحشيش وتقدر قيمة المضبوطات بـ 750 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار تقريبا.

وقالت الداخلية الكويتية -في بيان لها اليوم الأحد- إن إدارة المكافحة الدولية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وقد استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وتم ضبط كمية كبيرة من مادتي الماريجوانا والحشيش المخدرة بلغ وزنها (60) كيلوجراما، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.