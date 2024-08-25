حملات بيطرية لتحصين 79 ألف رأس ماشية وندوات توعية في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظة الأقصر ، دعم كبير لأصحاب المواشي حول القرى والنجوع بندوات توعية إرشادية، ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن الحملة تستهدف تحصين 78775 رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، متضمنة تحصين عدد 44819 رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد 33956 ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، مضيفاً أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن بيت إلى بيت لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومنذ يوليو الماضى أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عن إنطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءاً من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، وتم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، وذلك لضمان تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وتم البدء في فعاليات الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، حيث تشكلت اللجان الطبية البيطرية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وهى لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس وحدة الدير البيطرية بإسنا، ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور حسين البدرى، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وكذلك تشكلت عدة لجان بإدارة القرنة وأرمنت والبياضية والطود البيطرية.



وشكلت مديرية الطب البيطرى لجان مكثفة استمراراً للحملة القومية الثانية لعام 2024، حيث تشكلت لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة العشى البيطرية برئاسة الدكتور فيصل يوسف رئيس الوحدة، وقامت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بوحدة طب الأسرة بنجع سعيد في إسنا، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض.

وتشكلت لجان أخرى بإدارات إسنا والطود وارمنت والزينية والبياضية والأقصر والقرنة البيطرية، وناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

وعلى جانب الندوات التوعوية كلف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بإستمرار الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية تزامناً مع فاعليات الحملة القومية الثانية لعام 2024، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، حيث قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بالوحدة الزراعية في أرمنت الحيط، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور من المربيين، مع أهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية، وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية.

كما تمت خلال الندوات التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض، فضلاً عن توعية الحضور بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وتم خلال الندوة الحديث عن مرض حمى غرب النيل وتعريف الحضور بالمرض والتوعية بطرق الوقاية من المرض، وتطرق الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من المسببات المرضية، وتعريف الحضور بأهم الأمراض المشتركة والتوعية بطرق الوقاية منها.

كما تم عمل الندوة الإرشادية البيطرية بالجمعية الزراعية بقرية الدير بإسنا، حيث قامت بها الدكتورة منال أحمد السعيد الطبيبة بوحدة الدير البيطرية بإسنا، عن التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر السادة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



العمل فى حملات تحصين الماشية بالأقصر



الفرق البيطرية خلال عمليات تحصين الماشية بالأقصر



بيطرى الأقصر تشكل عدد من اللجان لتحصين الماشية



بيطرى الأقصر تقدم ندوات توعية إرشادية ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية



بيطرى الأقصر تقدم ندوات توعية إرشادية فى الأقصر



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



جانب من تحصين الماشية بالأقصر



حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر



فعاليات بيطرى الأقصر تقدم ندوات توعية إرشادية لحماية المواشى بالأقصر



لجان تفحص وتحصين الماشية حول الأقصر



