حصر الأراضى الواقعة حول محور محمد عزت الرابط بين جنوب القاهرة وشرقها.. صور

كتب إبراهيم قاسم

فى إطار تطوير محور محمد عزت عادل، والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و5 حارات مرورية لكل اتجاه وتصل إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق وفى ضوء توجيه القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد ومقدرات الدولة وتحقيق أعلى عائد من خلال تقييم كافة الأراضي والكيانات والشركات جنوب المحور، فقد صدرت التوجيهات الرئاسية بقيام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، وبالاشتراك مع أجهزة الدولة بحصر كافة الأراضي والكيانات والشركات القائمة وموقفها القانوني والمالى وموقف التعديات وأراضي التقنين فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 من خلال كروت الوصف الخاصة بكل قطعة أرض على حدة.

وقام المختصون "مهندسو المركز الوطني" بالاشتراك مع المختصين من أجهزة الدولة، وكذلك المحافظة بأعمال المعاينة على الطبيعة لكافة الكيانات والشركات جنوب محور محمد عزت عادل وتقييم الوضع الراهن، والوقوف على الأراضي الفضاء لإعادة استغلالها في ضوء الأنشطة المحيطة بها لتعظيم الإستفادة منها بما يخدم رؤية مصر 2030.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13