حزب الله يعلن بدء هجوم تجاه العمق الإسرائيلى

أحمد علوى

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن توجيه ضربة بعدد من الصواريخ والمسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي.



كما كشف حزب الله عن استهداف هدف عسكري نوعي، قال الحزب إنه سيعلن عنه فيما بعد.



وقال البيان الصادر عن حزب الله: "عند فجر هذا اليوم الأحد وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال".

وأضاف: "بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".

وتابع: "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى.".

واختتم البيان: "المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني".

