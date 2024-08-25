تقرير حكومي يمني: تضرر 1759 أسرة نازحة جراء السيول الأسبوع الماضي

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كشف تقرير حكومي يمني عن تضرر 1759 أسرة نازحة جراء السيول في ثلاث محافظة جنوب وشرق البلاد، خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - في تقارير أولية أذاعتها قناة "اليمن" الفضائية اليوم /الأحد/ - إن ألفا و759 أسرة تضررت بفعل الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من مخيمات ومواقع النزوح في محافظات حضرموت وشبوة وأبين خلال الفترة بين (13 – 22) أغسطس الجاري.



وأوضحت أن عدد الأسر المتضررة في محافظة أبين بلغت الفا و 283 أسرة في مخيمات النزوح بمديريات خنفر وزنجبار ومودية وأحور.



وفي محافظة شبوة، تضررت 254 أسرة نازحة في مواقع النزوح بمناطق عسيلان وعتق وعرماء، وفقا للتقرير.



وذكرت الوحدة التنفيذية أن سيول الأمطار الغزيرة تسببت في تضرر 222 أسرة نازحة في مخيمات النازحين بمديريات العبر، والسوم، والمكلا، والريدة وقصيعر الواقعة بمحافظة حضرموت.



ودعت شركاء العمل الإنساني إلى التدخل العاجل لإغاثة الأسر النازحة المتضررة عبر توفير الملاجئ الطارئة، والمواد غير الغذائية، والإمدادات الغذائية .



وطالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للحكومة المعترف بها في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وبناء قدرة السلطات المختصة وخلق آليات دائمة وفعالة لمواجهة مثل هذه الحالات.