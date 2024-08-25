اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مبادرة التحالف الوطنى" إيد واحدة" بمراكز البحيرة

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:00 ص
تعرف على تفاصيل مبادرة التحالف الوطنى" إيد واحدة" بمراكز البحيرة التحالف الوطنى
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة مؤخرا فاعليات مبادرة "إيد واحده " التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت مبادرة إيد واحدة والتى تتواصل فاعليتها بكافة قرى ومراكز محافظة البحيرة ، توزيع  المواد الغذائية  والوجبات الساخنة على المستحقين  خاصة رواد دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية

كما تضمنت مبادرة ايد واحده تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة الى برنامج  لتنميه المشروعات الصغيرة ، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة .

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية  من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة  خيرك سابق  وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف "

وتعد فاعليات  مبادرة  "كتف بكتف" من اهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى  على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر إحتياجا .


 







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