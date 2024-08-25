تعرف على تفاصيل مبادرة التحالف الوطنى" إيد واحدة" بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا فاعليات مبادرة "إيد واحده " التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت مبادرة إيد واحدة والتى تتواصل فاعليتها بكافة قرى ومراكز محافظة البحيرة ، توزيع المواد الغذائية والوجبات الساخنة على المستحقين خاصة رواد دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية

كما تضمنت مبادرة ايد واحده تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة الى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة ، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة .



وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف "

وتعد فاعليات مبادرة "كتف بكتف" من اهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر إحتياجا .



