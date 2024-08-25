تعديل وزارى فى الكويت يقضى بتعيين 4 وزراء جدد للحكومة

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، مرسوم أميري، يقضى بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة الشيخ أحمد العبدالله.

ووفق المرسوم الأميري في الكويت رقم 140 لسنة 2024 بتعديل وزاري - بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، تقرر الآتي:

مادة أولى يعدل تعيين كل من التالي أسماؤهم والوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه الآتي:

1 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

2 - د.نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة.

3 - عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.

4 - د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

5 - د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

مادة ثانية يعين كل من:

1 - خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.

2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

3 - د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة.

4 - نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.