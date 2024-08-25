تدشين مبادرة شباب النيل لنظافة المجرى المائى وإزالة المخلفات الصلبة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

دشن الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بتدشين مبادرة "شباب النيل" بالتعاون مع المحافظة من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وحي شرق وحي غرب المنصورة ومركز ومدينة طلخا، ومديرية الأمن من خلال شرطة المسطحات والبيئة والإنقاذ النهري، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية من خلال مشاركة فريق LYL التطوعي من شباب الجامعات، ومديرية الري بالدقهلية من خلال مشاركة كافة المعدات لتطهير مجري النيل، وجهاز شئون البيئة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء خالد فريج مساعد مدير الأمن للتدريب، والعقيد أحمد عطيه مدير شرطة المسطحات، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي شرق المنصورة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، وسامح الجنايني ممثل مديرية الري بالدقهلية، والدكتور ياسر الجمل مدير الإعلام والتدريب بجهاز شئون البيئة.

وأوضح "العدل" أن الهدف من المبادرة هو نظافة مجري نهر النيل بالمنصورة من المخلفات الصلبة، بمشاركة فريق LYL والذي يضم عدد من شباب الجامعات بلغ عددهم 50 شاب وفتاة سيتم تقسيمهم علي عدد من الفرق لتمشيط مجري النيل بداية من كوبري الجامعة وحتي قولنجيل كمرحلة أولي.

وأشار "نائب المحافظ" إلي أن نهر النيل هو شريان الحياه لمصر وشعبها ودورنا جميعاً هو الحفاظ عليه من التلوث وعدم إلقاء اي مخلفات بداخله ، لأن هذه المخلفات تؤدي إلي تلوث المياه ، مشيراً إلي أن الله عز وجل قد وهب لمصر مياه نهر النيل العظيم وميزنا بها دون دول كثيرة فعلينا واجب ديني ووطني وهو الحفاظ عليه.



جانب من المبادرة



جانب من تنظيف المجر المائي وإزالة المخلفات الصلبة بالدقهلية