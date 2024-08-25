تدريب لمسئولى الترصد بصحة الدقهلية على الدليل الإرشادي المحدث لـ"جدري القرود"

الدقهلية - سارة الباز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية اجتماعاً، اليوم الأحد، لمسئولي الترصد بالمحافظة للتدريب على الدليل الإرشادي المحدث لـ"جدري القرود "، وضرورة تطبيقه، وذلك بحضور، وإشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وتضمن الاجتماع التدريب على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها حال التعامل مع حالات جدري القردة، وكذلك تعريف الحالة والأعراض وطرق الابلاغ، وتولى أعمال التدريب الدكتورة رشا مسعد، مدير الوبائيات، والترصد بالمديرية، والدكتورة نجلاء القطب، مدير إدارة الأمراض المعدية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة وحرص مديرية الصحة بالدقهلية على رفع كفاءة الأطقم الطبية، وحفاظا على استقرار الوضع الصحي بالمحافظة.