اليوم السابع
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تداول 10 آلاف طن 524 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:38 ص
تداول 10 آلاف طن 524 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع و524 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و360 شاحنة و63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع و164 شاحنة و27 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية 2 و بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وAlcudia Express، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، أورو آيلة  .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 835 راكب بموانيها.
 







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