بتكلفه 20.7 مليون جنيه.. تعرف على إحلال وتجديد 10 محطات مياه شرب فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي تشهد إهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وذلك في العديد من القطاعات وفى مقدمتها مياه الشرب بما يتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية، ويسهم في تحسين جودة الحياة في محافظة سوهاج.

وفى هذا الشأن قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى يإحلال وتجديد 10 محطات مياه بعدد من المراكز المختلفة بمبلغ 20.7 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1. قيمة المشروع:

تبلغ القيمة الإجمالية لخطة الإحلال والتجديد 20.7 مليون جنيه مصري، وتشمل أعمال التحسين لمحطات المياه الكبرى والصغرى.

2. عدد المحطات المستهدفة:

تشمل الخطة 10 محطات مياه شرب موزعة على مراكز جرجا والبلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

3. الأعمال التي سيتم تنفيذها:

ترميم المروقات من الداخل والخارج.

إحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبة.

تطوير منظومة حقن الشبة وخطوط حقن الكلور الابتدائي والنهائي.

إحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور والخزانات الأرضية.

توريد وتركيب المحابس، ونوافخ الهواء، وكباسات الهواء.

تركيب قلاّبات الخلط السريع والبطىء.

4. أهداف المشروع:

تحسين جودة خدمات مياه الشرب.

الحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة الخدمة.

تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين وتحقيق رضاهم.

5. تفاصيل المشروع في مراكز سوهاج:

- مركز جرجا:

إحلال وتجديد 5 محطات مياه منها محطة مياه جرجا الجديدة السطحية بطاقة 400 لتر/ثانية.

تشمل المحطات الأخرى محطة الأبعادية النقالي، ونجع عتمان، ونجع الطينة، وعبدالنبي النقالي، بقدرة 25 لتر/ثانية لكل محطة.

تستفيد من هذه المحطات مدينة جرجا وقراها، بما يخدم أكثر من 400 ألف نسمة.

- مركز البلينا:

تجديد محطة مياه البلينا السطحية كبرى بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 لتر/ثانية.

يهدف المشروع لخدمة أكثر من 600 ألف نسمة في مدينة البلينا وقرى المركز.

- مركز دار السلام:

إحلال وتجديد 4 محطات مياه شرب، منها محطات نجع عمار النقالي (القديمة والجديدة) وعرب العطيات النقالي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر/ثانية لكل منها.

محطة دار السلام المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 165 لتر/ثانية.

يُستهدف بهذا المشروع تحسين خدمات المياه لأكثر من 100 ألف نسمة في مدينة دار السلام وقرى المركز.

6. خطة تطوير شاملة:

تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من خلال هذه الخطة إلى رفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيلها، وزيادة طاقتها الإنتاجية. كما تركز على مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي لتشمل المناطق العشوائية والمستجدات السكنية.

7. أهمية المشروع:

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة طموحة تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الموارد، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية، ويسهم في تحسين جودة الحياة في محافظة سوهاج.