انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة بنها، غدا الإثنين، لمدة 6 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين الموافق 26 / 8 / 2024، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات مياه مدينة بنها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.