اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:20 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة بنها، غدا الإثنين، لمدة 6 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين الموافق 26 / 8 / 2024، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات مياه مدينة بنها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 







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