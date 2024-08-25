اليوم السابع
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اللجنة الفلسطينية لزيارة غزة: ننسق مع حماس والفصائل لزيارة القطاع

الأحد، 25 أغسطس 2024 08:58 م
اللجنة الفلسطينية لزيارة غزة: ننسق مع حماس والفصائل لزيارة القطاع ابو مازن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قررت اللجنة التحضيرية الفلسطينية الخاصة بترتيبات زيارة الرئاسة والحكومة لقطاع غزة، الاتصال مع المكتب السياسي لحركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.

ووفق وكالة "وفا" عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعا هاما، مساء اليوم الأحد، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة، بغرض تحقيق أهداف التوجه وفي مقدمتها وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.







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