الكنيسة تواصل تلقى طلبات القبول بمعهد الرعاية والتربية حتى نهاية أكتوبر

كتب: محمد الأحمدى

أعلن معهد الرعاية والتربية عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2024 - 2025 من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات وخريجي الإكليريكيات والجامعات والمعاهد العليا.

وتم فتح باب القبول اعتبارًا من يوم 10 أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل.

ويحصل الدارس بالمعهد على درجة الدبلوما في أحد التخصصات المتاح الدراسة بها لمدة سنتين، وذلك من خلال تسعة أقسام، هي: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الإرشاد الروحي، رعاية كبار السن، رعاية الطفولة، الموارد البشرية.

وتعد السنة الدراسية الأولى، سنة تأسيسية، يختار الدارس بعد اجتيازها التخصص الذي يرغب في الحصول على درجة الدبلوما فيه، ويمكن للدارس بعد حصوله على الدبلوما في أحد التخصصات، الالتحاق بالمعهد في السنة التالية، للحصول على الدرجة ذاتها في تخصص جديد.

وتقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أو بأحد فروعه البالغ عددها ٤٢ فرعًا داخل مصر، و ٢٠ فرعًا خارجها.