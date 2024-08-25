القليوبية تناشد المتقدمين على قانون التصالح القديم التوجه للمركز التكنولوجى\

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدرت محافظة القليوبية، بيانا رسميا، أهابت به المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وقاموا بسداد رسوم جديه التصالح والحاصلين على نموذج 3 والحفاظ على حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة.

وتابعت المحافظة، في بيانها، أن ذلك لتقنين أوضاع المواطنين طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد.

وأوضحت، أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة القليوبية السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة، كما توضح محافظة القليوبية أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فبرجاء التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالى وذلك حرصاً منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.

وكان قد كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات علي المواطنين والرد علي استفساراتهم ومساعدتهم فى إعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجى للرد على استفسارات المواطنين والعمل على مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.