القاهرة الإخبارية: إعلان الطوارئ فى لبنان بعد احتدام الصراع بين حزب الله وإسرائيل

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن لبنان على المستوى الرسمي بدأ الاستعداد بالفعل لمخاطر توسع دائرة الاستهداف ومخاطر الانزلاق نحو حرب على الحدود الجنوبية، وحتى وإن كانت العملية التي نفذها حزب الله كانت عملية مُركبة واستهدفت عدة مناطق في توقيت واحد، وكانت على عدة مراحل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تقديرا بأن هذه العملية هي رد على عملية اغتيال فؤاد شكر، وليست دعوة لحرب مفتوحة على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومع ذلك لبنان على المستوى الرسمي اتخذت عدة إجراءات، المستوى الأول من الإجراءات هو انعقاد لجنة الطوارئ والحديث عن مدى جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي إصابات محتملة في حال توسع العدوان.

وأشار إلى أن المستوى الثاني يتركز على الاتصالات الدبلوماسية والسياسية المكثفة من أجل احتواء هذا التوتر، والضغط على إسرائيل من أجل الضغط على عدوانها على الجنوب والأراضي اللبنانية، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن هناك اتصالات سياسية ودبلوماسية لاتزال تجري بشكل كثيف في هذه الأثناء من أجل احتواء هذا التوتر.