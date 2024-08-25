الطيران الحربى الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان.. كما نفذ غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين؛ أدت إلى أضرار مادية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل.. كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقتي مركبا ورب ثلاثين.

وشن الطيران الإسرائيلي - كذلك - غارات عنيفة على وادي حامول شرق الناقورة ومنطقة التسهيلات شمال علما الشعب شرق صور، وأطلق الاحتلال عددا من الصواريخ ولا يزال الطيران الحربي والإسرائيلي يحلق في الأجواء.