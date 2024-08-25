اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الطيران الحربى الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:55 ص
الطيران الحربى الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان الطيران الحربى الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان.. كما نفذ غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين؛ أدت إلى أضرار مادية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل.. كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقتي مركبا ورب ثلاثين.

وشن الطيران الإسرائيلي - كذلك - غارات عنيفة على وادي حامول شرق الناقورة ومنطقة التسهيلات شمال علما الشعب شرق صور، وأطلق الاحتلال عددا من الصواريخ ولا يزال الطيران الحربي والإسرائيلي يحلق في الأجواء.







الطيران الحربى الإسرائيلى

طيرحرفا

لبنان

الناقورة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة