اليوم السابع
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الأحد، 25 أغسطس 2024 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة اللبنانية: استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين في غارات جنوب البلاد

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:00 ص
الصحة اللبنانية: استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين في غارات جنوب البلاد لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن سلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب البلاد ، أدت إلى إصابة شخصين من بينهم لبناني بجروح طفيفة، وسوري بجروح متوسطة ما استدعى دخوله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.


وأفاد المركز - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - باستشهاد 3 لبنانيين، مشيرة إلى أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدت إلى استشهاد شخصين، وباستشهاد آخر في غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة الخيام.







لبنان

وزارة الصحة اللبنانية

غارات إسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلى

جنوب لبنان




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