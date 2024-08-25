الصحة اللبنانية: استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين في غارات جنوب البلاد

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن سلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب البلاد ، أدت إلى إصابة شخصين من بينهم لبناني بجروح طفيفة، وسوري بجروح متوسطة ما استدعى دخوله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأفاد المركز - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - باستشهاد 3 لبنانيين، مشيرة إلى أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدت إلى استشهاد شخصين، وباستشهاد آخر في غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة الخيام.
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