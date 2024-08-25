اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

الأحد، 25 أغسطس 2024 01:48 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول " تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.







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