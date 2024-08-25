الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول " تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.
الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيةالأحد، 25 أغسطس 2024 01:48 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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