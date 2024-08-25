التحالف الوطنى يوزع أثاث وأجهزة كهربائية مجانا لـ120 أسرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

عبرت الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 قرى بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم، لتوزيع التحالف الوطني للعمل الأهلي ممثلا في جمعية الاورمان، الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية، وذلك لدعم 120 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى وأحياء بكفر الشيخ، وهم القنطرة البيضاء وإسحاقه والمرابعين والاخماسي، وقراجة.

وأكد عادل ضرغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تضمنت أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف ضرغام، فقد نفذت الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

وأكد محمد عيد، عضو الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهليىة، أنه تم توزيع الأجهزة الكهربائية، والأثاث المنزلي على الأسر المستحقه، وسبق توصيل وصلات مياه مجانية لعدد منهم، موجهاً الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي على ما يقدمه من مساعدات متعددة للمستحقين.



اليوم السابع وبعض المستفيدات



توفير أدوات كهربائية للأسر المستحقه بمفر الشيخ



توفير الأثاث المنزلي



لقاء اليوم السابع مع مسئولي المعرض ومستفيدة



نقل أدوات كهربائية



نقل الاثاث للمستحقين