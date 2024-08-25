البيت الأبيض: بايدن يراقب عن كثب الأحداث فى إسرائيل ولبنان

أحمد علوى

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت، أن "الرئيس بايدن يراقب عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان، وقد انخرط مع فريق الأمن القومي الخاص به طوال المساء، بتوجيه منه، كبار المسؤولين في الولايات المتحدة. ويتواصل المسؤولون بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين. سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل من أجل الاستقرار الإقليمي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاي: رئيس الأركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يقود هذه الأثناء قيادة العمليات الهجومية والدفاعية من مقر الكرياه بتل أبيب، ويجري تقييمًا مستمرًا للوضع مع أعضاء هيئة الأركان العامة والقوات الجوية وقيادة المنطقة الشمالية وشعبة المخابرات الاسرائيلية.

ومن جانبه تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث هاتفيًا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قائلًا: "هاجمنا لبنان لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل، نتابع ما يحدث في بيروت ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا".

