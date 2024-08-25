اليوم السابع
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الأحد، 25 أغسطس 2024 03:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بقذيفتين على مركز للجيش اللبنانى فى بلدة "علما الشعب"

الأحد، 25 أغسطس 2024 03:19 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بقذيفتين على مركز للجيش اللبنانى فى بلدة "علما الشعب" الجيش الإسرائيلى - ارشيفية
أ ش أ

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، بتعرض مركز للجيش اللبناني في "علما الشعب" لاعتداء إسرائيلي .

وأشارت الوكالة إلى إسقاط الاحتلال الإسرائيلي لقذيفتين على مركز للجيش اللبناني في علما الشعب،واقتصار الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات .

كما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العديد من القرى والبلدات، بالإضافة إلى تكثيف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.







الاحتلال الإسرائيلى

بلدة علما الشعب

الجيش اللبناني

لبنان




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