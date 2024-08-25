الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بقذيفتين على مركز للجيش اللبنانى فى بلدة "علما الشعب"

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، بتعرض مركز للجيش اللبناني في "علما الشعب" لاعتداء إسرائيلي .

وأشارت الوكالة إلى إسقاط الاحتلال الإسرائيلي لقذيفتين على مركز للجيش اللبناني في علما الشعب،واقتصار الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات .

كما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العديد من القرى والبلدات، بالإضافة إلى تكثيف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.